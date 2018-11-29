كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر العراق: السجن 7 أعوام لوزير التجارة الأسبق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدر القضاء العراقي، الخميس، حكماً غيابياً بالسجن 7 أعوام ضد وزير التجارة العراقي الأسبق، ومسؤولين كبيرين في الوزارة بتهمة الإضرار بالمال العام، ليكون ثاني وزير تجارة يُحاكم بتهمة إهدار المال العام.

وأوضح مصدر في هيئة النزاهة أن الوزير المعني هو ملاس الكسنزان، الذي عين وزيراً للتجارة في حكومة رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي، ثم أعفي من مهامه بعد عام، وفق موقع السومرية نيوز، اليوم الخميس.

وأدانت محكمة الجنايات المختصة في قضايا النزاهة في بغداد، "المدانين الهاربين بارتكاب مخالفاتٍ في عقدين مُبرمين بين الشركة العامَّة لتجارة الحبوب وإحدى الشركات لتجهيز مادة الرز"، مبينةً أن قيمة الضرر بالمال العام "في العقدين بلغت14.3 مليون دولار أمريكي".

والجدير بالذكر، أن ملاس اعتقل مع شقيقيه غاندي ونهرو في نهاية التسعينيات، بتهمة تزوير توقيع الرئيس السابق صدام حسين، قبل الإفراج عنهم، وفرارهم إلى السليمانية في كردستان العراق.