كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضابطان في الشرطة الكينية يشاركان في هروب متهمين بالرشوة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اشترك مسئولان من قوات الشرطة الكينية في هروب زميلين كانا قد تم القبض عليهما بتهمة الرشوة والفساد.

وتم القبض على شرطيين يعملان في إدارة التحقيقات الجنائية في نيروبي مساء أمس لتورطهما في محاولة الحصول على رشوة .

وقالت لجنة مكافحة الفساد بكينيا أنه تم اعتقال المتهمين ولكن تم هروبهما بمساعدة زملاء مسؤولين, حيث أطلقا النار في الهواء كإجراء احترازي لتمكينهما من الفرار، ولاتزال قوات الشرطة تبحث عنهما حتى الآن.