القومي لحقوق الإنسان يستقبل عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية



وقد أكد استعداد المجلس لمساعدة الهيئة الفلسطينية المختصة لحماية حقوق الإنسان، وذلك من خلال المشاركة فى أنشطة المجلس، وفى برامج التدريب التى يقوم بها لرفع القدرات فى مجال حقوق الإنسان.

قدم السفير مخلص قطب للوفد الفلسطينى عرضًا لدور ومهام المجلس القومى لحقوق الإنسان كمؤسسة وطنية مستقلة تساعد الحكومة فى إبداء المشورة لتعزيز مسيرة حقوق الإنسان.

وقد أشاد الوفد الفلسطينى بجهود ونشاط المجلس، والذى يتمتع بالمصداقية الدولية بإعتبار أنه مصنف ضمن الفئة الأولى للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان على مستوى العالم، وفقًا لتقييم المفوضية السامية لحقوق الإنسان بجنيف والتابعة للأمم المتحدة.