"القومي لحقوق الإنسان" يشارك في اجتماع الأمبودسمان برواندا

جاء ذلك خلال مشاركته في الإجتماع السادس للجمعية العامة للموفقين والوسطاء والرقابيين الأفارقة، والذي يعُقد بالعاصمة كيجالي برواندا في الفترة من 27 وحتي 30 نوفمبر 2018.



يناقش الإجتماع عدد من القضايا المتعلقة بدور منظمة الموفقين والوسطاء والرقابيين الأفارقة وتعزيز الشفافية والحكم الرشيد في إفريقيا.



ويشارك بالإجتماع عدد من الخبراء المعنيين بالقضايا السياسية والتشريعية.