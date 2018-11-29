كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "القومي لحقوق الإنسان" يشارك في اجتماع الأمبودسمان برواندا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أكد محمد فايق رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، علي دور مكاتب الأمبودسمان في تلقي الشكاوي والعمل علي حلها مع الجهات المعنية.
جاء ذلك خلال مشاركته في الإجتماع السادس للجمعية العامة للموفقين والوسطاء والرقابيين الأفارقة، والذي يعُقد بالعاصمة كيجالي برواندا في الفترة من 27 وحتي 30 نوفمبر 2018.
جاء ذلك خلال مشاركته في الإجتماع السادس للجمعية العامة للموفقين والوسطاء والرقابيين الأفارقة، والذي يعُقد بالعاصمة كيجالي برواندا في الفترة من 27 وحتي 30 نوفمبر 2018.
يناقش الإجتماع عدد من القضايا المتعلقة بدور منظمة الموفقين والوسطاء والرقابيين الأفارقة وتعزيز الشفافية والحكم الرشيد في إفريقيا.
ويشارك بالإجتماع عدد من الخبراء المعنيين بالقضايا السياسية والتشريعية.
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