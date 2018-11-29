طائرة” المان سيتي”تنجو من كارثة!

قالت صحيفة”ديلي ميل” البريطانية، إن طائرة فريق مانشستر سيتي، قد نجت من كارثة جوية، بعد تعرضها لعاصفة قوية قبل الهبوط بمطار مدينة مانشستر، خلال الساعات الأولى لصباح اليوم الخميس.

وحسب المصدر ذاته، فإن الطائرة واجهت صعوبات قبل هبوطها بمطار مانشستر، وتعرضت لارتجاجات قوية بسبب عاصفة جوية قوية.

وأشار المصدر ذاته، إلى أن اللاعبين والطاقم التقني وجميع مرافقي النادي إلى مدينة ليل، والطائرة التي كانت تقلهم في رحلة خاصة نزلت بصعوبة دون تسجيل خسارات.