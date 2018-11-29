البطولة الوطنية..الوداد في مهمة لمواصلة الصحوة والحسيمي يحل بالرباط لملاقاة الفتح

تتجه الأنظار، عشية اليوم الخميس، إلى الملعب البلدي بواد زم الذي يستضيف مؤجل الجولة 4 بين الوداد الرياضي وفريق سريع واد زم، انطلاقاً من الساعة الرابعة عصراً.

الوداد، الذي سيقوده للمباراة الثانية توالياً لاعبه السابق موسى نضاو، سيكون أمام فرصة لمواصلة الصحوة، بعد إطاحته بالمباراة الأخيرة بضيفه الفتح الرياضي بثلاثية نظيفة على أرضية ملعب “دونور”.

وبالرغم من مرور المجموعة خلال الفترة الأخيرة بعدة مشاكل، أبرزها رفض الفرنسي روني جيرار، الانسحاب من تدريب الفريق، وأيضا الإقصاء توالياً من 3 مسابقات، إلا أن رفاق صلاح الدين السعيدي يركزون على الواجهة المحلية، لاستعادة مكانتهم رفقة الكبار.

أما المباراة الثانية، التي ستنطلق بداية من السابعة مساءً، فستجمع كلا من فريق الفتح الرياضي، وضيفه شباب الريف الحسيمي، برسم مؤجل الجولة 9 من منافسات الدوري المحلي الممتاز، وهي فرصة لرجال المدرب وليد الركراكي، لاستفافقة من سلسلة النتائج السلبية التي تتخبط بها المجموعة.