صورة جديدة للأمير مولاي هشام: “أحب السفر بالقطار” -صورة

نشر الأمير مولاي هشام، ابن عم الملك محمد السادس، صورة جديدة له على حسابه الخاص في “فيسبوك”، يظهر فيها وهو ينتظر القطار للسفر. وكتب الأمير مولاي هشام على الصورة باللغة الإنجليزية قائلا: “أحب السفر بالقطار”. ويعيش “الأمير الأحمر” بأمريكا منذ سنوات رفقة زوجته وابنتيه هاجر وفايزة.

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