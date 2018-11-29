مصرع امرأة من كفرقاسم جراء حادث طرق بالضفة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - لقيت امرأة من مدينة كفر قاسم مصرعها وأصيب عدد من الأشخاص بجروح خطيرة في حادث وقع بعد عصر اليوم الخميس، بين حافلة وسيارة خاصة على الطريق السريع رقم 5 بمساره قرب حاجز "أورانيت" غرب قلقيلية في الضفة الغربية المحتلة.

ووفقا للمعلومات الأولية، فإن الحادث وقع جراء تصادم بين حافلة وسيارة خاصة، حيث اشتعلت النيران بالسيارة، وانتقلت منها إلى الحافلة، وبلغ عن محاصرة لشخصين داخل السيارة، حيث قامت طواقم الإسعاف والإطفاء التي هرعت إلى المكان على تخليصهما، فيما أغلقت الشرطة الطريق أمام حركة المرور في كلا الاتجاهين.

ووفقا لبيان صادر عن طواقم الإسعاف التابعة لنجمة داوود الحمراء، فإن طاقمها تلقى إخطارا عن جرحى جراء حادث طرق وقع على شارع رقم 5 بالقرب من مستوطنة "أورانيت"، وعلى الفور هرع طاقم طبي إلى المكان وقدم الإسعافات الأولية لـ3 جرحى بعد أن تم تخليصهم، حيث اشتعلت النيران بالسيارة والحافلة جراء التصادم.

وأعلن الطاقم الطبي مصرع امرأة كانت عالقة داخل السيارة، كما قدم الإسعافات الأولية لرجل يبلغ من العمر 50 عاما، وهو سائق السيارة، حيث جرى نقله على وجه السرعة وهو بحالة خطيرة جدا إلى مستشفى "تال هشومير" للعلاج، فيما وصفت جراح سائق الحافلة بالطفيفة، وجرى نقله إلى مستشفى "بيلنسون" في بيتح تكفا لاستكمال العلاج.