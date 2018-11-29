ساري يفضّل فابريغاس وجورجينيو على كانتي

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قال مدرب تشيلسي، ماوريتسيو ساري، المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، إنه لن يعيد نغولو كانتي، إلى مركزه المفضل كلاعب وسط مدافع، إذ أن هذا الدور يناسب لاعبين أصحاب كفاءة فنية أكبر مثل جورجينيو وسيسك فابريغاس.

وتألق كانتي في مركز خط الوسط المدافع في المواسم الأخيرة ونال لقب الدوري في موسمين متتاليين مع ليستر سيتي وتشيلسي، كما ساهم في فوز فرنسا بكأس العالم، لكن ساري شدد على أنه يجب عليه التأقلم مع دوره المتقدم.

وأبلغ ساري الصحفيين قبل مواجهة باوك اليوناني في الدوري الأوروبي، اليوم الخميس، "أريد الاعتماد على لاعب وسط مدافع يملك كفاءة فنية وبالنسبة لي فهو جورجينيو أو فابريغاس. لا أريد كانتي في هذا الدور".

ويدخل تشيلسي المواجهة ضد منافسه اليوناني بعد هزيمة كبيرة 3-1 أمام توتنهام هوتسبير في الدوري، السبت الماضي، وهي خسارته الأولى هذا الموسم وفشل كانتي وجورجينيو في التأثير على سير المباراة.

وتراجع تشيلسي للمركز الرابع في الدوري وانتقد ساري أداء كانتي البالغ عمره 27 عاما.

وأضاف ساري "في المباراة الأخيرة حاول كانتي حل المشكلة بعد أول 15 دقيقة لكن بشكل خاطئ. فقد مركزه وهاجم أكثر من اللازم".

وتابع "هذه ليست واحدة من أفضل مميزات كانتي، لكن ما قدمه كان رد الفعل تجاه الصعوبات. ربما الأمر مسألة وقت فقط لكن يجب على كانتي البقاء بجانب جورجينيو خاصة عندما تكون الكرة في الجانب الآخر".