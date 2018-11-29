مدرب الإنتر: برشلونة لن يخذلنا وسيلعب لصالحنا في دوري الأبطال

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصبحت آمال إنترناسيونالي في بلوغ دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، معلقة بأقدام لاعبي برشلونة، ويثق المدرب لوتشيانو سباليتي، أن العملاق الكتالوني لن يخذل فريقه.

وفاز توتنهام هوتسبير الإنجليزي 1-صفر على إنترناسيونالي، أمس الأربعاء، وهو ما يعني أنه سيتأهل على حساب منافسه الإيطالي إذا فاز في آخر مبارياته بالمجموعة الثانية على مضيفه برشلونة.

وقال سباليتي، الذي يستضيف فريقه منافسه آيندهوفن الهولندي في المباراة الأخرى بالمجموعة في 11 كانون الأول/ ديسمبر، إن برشلونة سيبذل كل ما في وسعه رغم تأهله بالفعل.

وأضاف "يتمتع لاعبو برشلونة باحترافية كبيرة ولا أشك أبدا في طريقة تعاملهم مع المباراة المقبلة".

وتابع "لم يسبق لي أن شاهدت نجوما مثل جيرار بيكي وليونيل ميسي ولويس سواريز يلعبون بتهاون أو لا تحزنهم الخسارة على أرضهم".

وقال سباليتي إن قراره استبدال لاعب الوسط راديا ناينغولان قبل الاستراحة جاء بسبب إصابته في الكاحل.

وأوضح "علاقتي جيدة مع راديا ولم يكن هناك خلاف بيننا لحظة التبديل".

وتابع "شعر بألم في كاحله وواجه مشاكل في الركض ولذلك قررت استبداله قبل الاستراحة. اجتاز كل الفحوص المطلوبة قبل المباراة".