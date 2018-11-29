شكرا لقرائتكم خبر عن طائرة «ترامب» تتعرض لحادث تصادم والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

شهد مطار “لاجوارديا” بنيويورك، أمس الأربعاء، حادث تصادم لطائرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخاصة؛ إذ صدمتها طائرة صغيرة.

وصدمت طائرة صغيرة ذات محركين من طراز Bombardier Global Express، قصر ترامب الجوي، أثناء دورانها في مكانها؛ حيث احتكت بطائرة الرئيس الأمريكي الخاصة، التي كانت متوقفة في المطار، بحسب وكالة “أسوشيتد برس” الأمريكية.

وقالت الوكالة إن 3 أشخاص كانوا على متن الطائرة التي صدمت طائرة الرئيس، موضحةً أنه لم يتم تسجيل أي إصابات، فيما لم يعرف حجم التحطم الذي تعرضت لها الطائرة.