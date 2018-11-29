مصدر أمني يؤكد عدم دقة رواية القاضي الذي “ادعى” اعتداء شرطي عليه بسيدي سليمان

في تفاعل مع حادث تعرض أحد قضاة المحكمة الابتدائية بسيدي سليمان للاعتداء من طرف شرطي خلال توقيفه رفقة قضاة زملاء له بسد قضائي، حيث قام الشرطي المعني بصفع القاضي وتوجيه لكمات إليه، بالإضافة إلى شتمه وسبه، أكد مصدر أمني، رفض ذكر اسمه، أن الرواية التي تم نشرها بناء على -مصادر حضرت الواقعة- غير دقيقة.

وفيما لم يرد مسؤولون بمديرية الأمن الوطني على اتصالات “اليوم 24″، بخصوص رواية مديرية الحموشي حول الحادث، أكد المصدر الأمني أن الشرطي المعني يزاول عمله، وأن حقيقة ما حدث هو أن القاضي المعني بدأ يصرخ حين تم توقيفه من طرف شرطة السد القضائي، وسقط أرضا دون أن يلمسه أحد.

وكان مصدر مطلع قد أكد للموقع أن الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف استدعى القاضي المعني للاستماع إليه بعد توصله بخبر تعنيفه، فيما تم نقل الشرطي “المعتدي” إلى مستشفى الرازي بدعوى أنه مريض عقليا.

وتعود تفاصيل الحادث إلى يوم أول أمس الثلاثاء، حيث كان القاضي المعني يقود سيارته رفقة قاضيين، وعند وصولهم إلى السد القضائي الواقع بمدخل مدينة سيدي سليمان، أشار إليهم أحد الشرطيين العاملين هناك بالتوقف من أجل المراقبة، فامتثلوا لأمره، ثم أمرهم بعد ذلك بمواصلة المسير، بعدما قام بمراقبتهم طبقا للقانون، وتعرفه على صفاتهم وأنهم ملتزمون بجلسة في تلك الأثناء.

وأوضح مصدر حضر الواقعة أنه بعد استئناف المعني لمسيرته، أمره شرطي آخر بالسد القضائي ذاته بالتوقف بشكل هستيري، وبدأ بالتلفظ ببعض الكلمات في حقه، قبل أن يصفعه ويوجه له ثلاث لكمات أخرى على مرأى ومسمع من باقي عناصر السد القضائي الذين لم يتدخلوا لثنيه عن ذلك، كما هدده قائلا: “والله حتى نقتل مك تكون شكون ماتكون”.

وزاد المصدر ذاته أن مسؤولين قضائيين حضروا إلى عين المكان، كما حضر المسؤولون الأمنيون بالمنطقة، وتم إنجاز تقرير في الموضوع.