السل يهدد حياة 28 مغربيا في مركز للمهاجرين بطرابلس.. بينهم شيوخ مرضى ونساء

أقرت السلطات الليبية، خلال الأسبوع الجاري، بتفشي داء السل بين نزلاء مركز مكافحة الهجرة غير الشرعية في العاصمة طرابلس، والذي يضم نزلاء مغاربة.

وقال جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، التابع لحكومة الوفاق الليبي، إن وفدا من اللجنة الدولية للإغاثة حل بمركز “دار السكة” للمهاجرين غير الشرعيين، في إطار حملة للتطبيب ومكافحة مرض السل المستشري بين نزلاء المركز.

مركز طريق السكة للهجرة غير الشرعية بالعاصمة الليبية طرابلس يضم أزيد من 28 مغربيا، كانوا قد ظهروا قبل أيام قليلة في شريط فيديو وهم يطالبون الحكومة بالتدخل لترحيلهم إلى المغرب، موضحين أن من بينهم شيوخ ونساء، منهم من تجاوزت فترة احتجازه ستة أشهر في انتظار ترحيله إلى المغرب، وسط تفاقم معاناتهم وسوء أوضاعم الصحية داخل المركز.

ويناشد المحتجزون المغاربة الحكومة للتدخل من أجل ترحيلهم إلى بلدهم بعدما فشلوا في الهجرة سرا إلى أوروبا عبر السواحل الليبية، مستنكرين تدخل الحكومات الأخرى لترحيل مواطنيها من ليبيا، فيما وصلت مدة انتظار المغاربة لرد فعل من حكومتهم ستة أشهر.

يشار إلى أن عائلات المحتجزين والمفقودين المغاربة في ليبيا عادت للاحتجاج في العاصمة الرباط، حيث نظموا عدة وقفات احتجاجية، خلال الأسبوع الجاري، في العاصمة الرباط أمام مقر الوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، فيما لم تعلن الحكومة عن أي إجراءات جديدة بخصوص المغاربة المحتجزين في ليبيا.