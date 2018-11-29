المحترفون..أزارو يعود لتداريب الأهلي بعد غياب اضطراري بسبب الإصابة

يالتحق الدولي المغربي، وليد أزارو، رسمياً بتداريب فريقه الأهلي المصري، بعد غياب اضطراري بالفترة الأخيرة، بسبب الإصابة التي تعرض لها بعد مباراة البطولة العربية للأندية، والتي سجلت إقصاء “نادي القرن” مبكراً من المسابقة.

أزارو شارك بالتداريب الجماعية، تأهباً لعودته للملاعب عبر بوابة الدوري المحلي الممتاز، وتحديداً مباراة بيتروجيت نهاية الأسبوع الجاري.

وكان وليد أزارو، قد شارك قبل أسبوع من اليوم بمباراة المنتخب الوطني المغربي ونظيره التونسي الودية لمدة 45 دقيقة، بطلب من مدرب الأهلي الذي ألح انذاك على خوض لاعب الأسود لدقائق قليلة تفادياً لإصابته قبل مواجهة البطولة العربية أمام الوصل الإماراتي.

ويمر الأهلي بانتكاسة كبيرة، بعد فشله في التتويج بلقب عصبة الأبطال الإفريقية للسنة الثانية توالياً، وأيضاً خروجه المفاجئ من البطولة العربية للأندية، التي كانت تعول عليها مكونات النادي المصري.