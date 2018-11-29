منظومة رادار إسرائيلية لحماية قمة العشرين بالأرجنتين

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أبرمت شركة "منظومات ألتا" التابعة للصناعات الجوية الإسرائيلية اتفاقا مع ستزود بموجبه حكومة الأرجنتين منظومة رادار " Drone Guard"، التي تستخدم في تشخيص الطائرات المسيرة والتشويش على مسارها.

ودخلت المنظومة إلى خدمة السلطات الأمنية في الأرجنتين بغية توظيفها واستخدامها في حماية وتحصين الفعاليات والمؤتمرات التي ستستضيفها الأرجنتين هذا العام، وبضمنها أعمال قمة مجموعة العشرين، في نهاية الأسبوع الجاري.

ووفقا لشركة الأخبار الإسرائيلية، فقد باعت الشركة الإسرائيلية مئات منظومات Drone Guard، التي تشمل مجسمات مختلفة لتشخيص والعثور على الأجسام الطائرة، ونظام خاص للكشف عن الطائرات المسيرة التي قد تحلق فوق مناطق تعج بالسكان، وبمضنها الفعاليات والمؤتمرات التي تستضيفها الأرجنتين تحسبا من تهديدات أمنية وأعمال عدائية والمساس بالمشاركين، بحيث أن هذه المنظومات قد تستعمل لإحباط أي عمليات عدائية وجمع المعلومات الاستخباراتية أو التهريب أو حمل الأسلحة.

وطورت "ألتا" هذه المنظومات المتطورة لمواجهة التهديدات المتنوعة والمتعددة عبر التشويش ومنع الاتصال، دون الإضرار بالاتصالات بالبنى التحتية المدنية في المنطقة المجاورة. وبهذه الطريقة، من الممكن تعطيل نشاط وحركة الطائرات المسيرة حتى يتم إيقافها وتعطيلها.

ويوفر نظام الرادار الذي طورته الشركة الإسرائيلية، حلا يعتمد على دمج الرادار الثلاثي الأبعاد للكشف عن الأهداف الجوية والأجهزة الكهروضوئية والحركية ونظام مصمم لتعطيل قدرات الطيران بدون طيار. وفي وقت سابق من هذا العام استخدمت منظومة الرادارات هذه في تأمين وحماية فعاليات الأولمبياد للشباب الذي استضافته العاصمة بوينس آيرس.

وقال نائب الرئيس والمدير العام لشركة "ألتا"، يوءاف ترجمان: "يعمل نظام "Drone Guard"، على تأمين المرافق والمساحات والأحداث في جميع أنحاء العالم، ويسرنا المساعدة في حماية الأحداث الكبرى التي ستجري في بوينس آيرس".