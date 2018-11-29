شكرا لقرائتكم خبر عن إدانة دولية لمزاعم عالم صيني تعديل جينات توأمتين والان نبدء بالتفاصيل
وقالت اللجنة المنظمة للقمة الدولية الثانية لتعديل الجينات البشرية المنعقدة في هونج كونج هذا الأسبوع في بيان نشر على الإنترنت وأرسل عبر البريد الإلكتروني "حتى لو تم التحقق من هذه التعديلات.. فقد كان الإجراء غير مسؤول ولم يمتثل للمعايير الدولية".
ودعا البيان إلى تقييم مستقل لما أعلنه العالم الصيني خه جيان كوي أمس الأربعاء من أنه استخدم تكنولوجيا تعرف باسم (كريسبر-كاس9) لتعديل جيني على توأمتين قبل ميلادهما هذا الشهر.
وأثار إعلانه الذي لم يجر التأكد من صحته عاصفة من الاستياء الدولي بشأن أخلاقيات مثل هذه الأبحاث وسلامتها.
وأدان علماء صينيون هذا العمل. وفتحت الجامعة الجنوبية للعلوم والتكنولوجيا، التي يعمل فيها خه أستاذا مساعدا، تحقيقا في الأمر. وخه في إجازة دون أجر من عمله.
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