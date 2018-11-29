مشروع القانون الامريكي الذي يعاقب من يهدد أمن العراق

الخليج 365/ بغدادصادق مجلس النواب الأميركي على مشروع قانون يطلب فيه من الإدارة الأميركية فرض عقوبات على إيران وجميع التنظيمات الإرهابية التي تهدد أمن العراق واستقراره.

وتضمن القانون ان "فصيلاين بالحشد الشعبي سيكونان تحت طائلة هذه العقوبات التي بموجبها يتم تجميد أموالهم وجميع مواردهم، إضافة إلى منع منح تأشيرات الدخول إلى الولايات المتحدة.

ونص المشروع على ضرورة أن يقوم الرئيس الأميركي بتحديد الأفراد والمجموعات في العراق التي يجب إدراجها على لائحة التنظيمات الإرهابية وفرض عقوبات عليها، وأيضا تقديم تقرير للكونغرس يفصل فيه هذه المجموعات.



كما يفرض المشروع على وزارة الخارجية الأميركية، إنشاء لائحة تتضمن التنظيمات المسلحة التي تتلقى الدعم من الحرس الثوري الإيراني.

ويمهد المشروع فرض عقوبات على جميع الفصائل الأفغانية والباكستانية التي تقاتل في سوريا إلى جانب نظام الأسد، والتي تمول من قبل النظام الإيراني.

وبحسب مشروع القانون، فإنه على مجلس الشيوخ أيضاً الموافقة على نسخة طبق الأصل من هذا المشروع قبل أن يتم إرساله إلى البيت الأبيض.

