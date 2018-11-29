اردوغان سيدفع بالليرة التركية أو الروبل ثمن أنظمة اس-400 الروسية

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - الرئيس التركي رجب طيب اردوغان

أعلن الرئيس رجب طيب أردوغان الخميس أن أنقرة وموسكو اتفقتا على أن تسدد تركيا ثمن أنظمة الدفاع "أس-400" الروسية بالروبل أو بالليرة التركية.

وقال أردوغان خلال مؤتمر صحافي في اسطنبول "هناك اتفاق بيننا لتتم الصفقة بالروبل أو الليرة التركية".

ويأتي الاعلان غداة تصريحات للرئيس الروسي فلاديمير بوتين عرض خلالها تخلي بلاده عن الدولار، العملة المستخدمة في التجارة العالمية، كقرار حيوي للاقتصاد الروسي.

ودعا أردوغان أيضا إلى أن تتم المبادلات التركية بالليرة التركية لدعم العملية الوطنية التي تراجعت كثيرا هذا العام.

الأربعاء دعا الرئيس التركي أعضاء منظمة التعاون الإسلامي خلال اجتماع في اسطبنول لاستخدام عملاتهم الوطنية في مبادلاتهم التجارية.

وقال "ليس لدينا من حل آخر سوى استخدام العملة المحلية. وإلا سيستمر سحقنا بأسعار الصرف".

ولا تنظر واشنطن بعين الرضا لشراء تركيا هذه الأنظمة الدفاعية الروسية والتي أكدت أنها لا تتماشى مع الأنظمة الدفاعية للأطلسي.

وقال أردوغان الخميس إن أنظمة أس-400 ستسلم بحلول نهاية العام المقبل.