انت الان تتابع «القاهرة السينمائي» يلغي جائزة الجمهور وحفظي يعلق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:محمد عبد المنعم ٢٩ نوفمبر ٢٠١٨ - ٠١:١٠ م

أعلن مهرجان القاهرة إجراء تعديل عاجل على قائمة الجوائز الممنوحة خلال الدورة الأربعين، والتي تختتم فاعلياتها مساء اليوم الخميس 29 نوفمبر في دار الأوبرا، حيث تم إلغاء جائزة الجمهور التي كان قد أعلن عنها مسبقًا، على أن تذهب قيمتها المالية وقدرها 20 ألف دولار، للفيلم الفائز بالهرم الذهبي، وقد علق رئيس المهرجان محمد حفظي على القرار قائلا "لاحظت إدارة المهرجان خلال الأيام الماضية المعدلات المنخفضة في عملية التصويت الإلكتروني على جوائز المسابقة، قمنا بدراسة الوضع واكتشفنا وجود صعوبات تقنية تسببت في الأمر، بما يُهدد الوصول إلى نتائج ذات مصداقية".

وعن استمرار جائزة الجمهور أوضح رئيس المهرجان "الإلغاء مؤقت يقتصر على الدورة الحالية فقط، على أن تتم دراسة الوضع بشكل كامل فور انتهاء المهرجان، من أجل الوصول لطريقة تصويت تناسب الجمهور خلال الدورة التالية، والتي قد يتم المزج خلالها بين بطاقات التصويت الورقية والتصويت الإلكتروني". هذا ويختتم مهرجان القاهرة