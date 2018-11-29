انت الان تتابع «السوق بكرة».. أكثر 5 سيارات مستعملة عرضًا للبيع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - اختيارات متنوعة، مواصفات وكماليات مختلفة، مدى الانتشار في السوق، توافر قطع الغيار، وأسعار باتت محددا رئيسيا، كل ما سبق هي محددات في عملية اختيار سيارة مستعملة

أظهر تقرير حديث لمنصة البحث الإلكتروني «OLX» لتداول السيارات المستعملة، أكثر 5 سيارات مستعملة عرضًا للبيع، خلال النصف الأول من 2018، وضمت القائمة 5 سيارات هي «ميتسوبيشي لانسر، وهيونداي فيرنا، وهيونداي إلنترا، فيات 128، وكيا سيراتو». ونرصد في التقرير التالي أبرز المعلومات عن السيارات المعروضة للبيع، على المنصات الإلكترونية، من حيث مميزات كل سيارة على حدة، وتاريخ كل واحدة، وترتيبها في القائمة، وأسعارها في سوق السيارات المستعملة، وبعض التفاصيل الخاصة بالشكل وقطع الغيار.

لانسر بومه جاءت السيارة «لانسر 2008» من العملاق الياباني ميتسوبيشي، في المركز الأول لأكثر السيارات عرضا للبيع، ويبلغ متوسط سعر هذا الموديل 150 ألف جنيه. وتعتمد السيارة «فرامل ABS، ايرباج، تكييف، باورستيرنج، سنترلوك، ريموت كنترول، زجاج كهرباء، باكتات رياضية جانبية، اكصدامات عريضة،

لانسر بومه جاءت السيارة «لانسر 2008» من العملاق الياباني ميتسوبيشي، في المركز الأول لأكثر السيارات عرضا للبيع، ويبلغ متوسط سعر هذا الموديل 150 ألف جنيه.

وتعتمد السيارة «فرامل ABS، ايرباج، تكييف، باورستيرنج، سنترلوك، ريموت كنترول، زجاج كهرباء، باكتات رياضية جانبية، اكصدامات عريضة، مرايات كهربائية، عفشة رياضية خدمة شاقة، مقابض نيكل، عصا فتيس جلد». اقرأ أيضًا اتبع هذه النصائح قبل ما تشتري سيارة مستعملة فيرنا فيرنا احتلت السيارة «فيرنا» من هيونداي، الملقبة بسيارة الشعب في السنوات العشر الماضية، والحاصلة على أيضًا المركز الثاني في قائمة أكثر السيارات مبيعًا في السوق المصر -وفق أميك-، خلال السنوات العشر الأخيرة في المركز الثاني، وأكثر السيارات التي تم عرضها لـ«فيرنا» كان لموديل 2014، ويبلغ متوسط سعره 125 ألف جنيه. وتأسست شركة هيونداى موتور في عام 1967، وتم إنتاج أول موديلاتها عام 1968 بالتعاون مع شركة فورد موتور، وهو موديل «هيونداى كورتينا»، فى عام 2006، حلّت هيونداي فى فى المركز الثالث بعد بورش و لكزس، في تصنيف «جى دى باور» للجودة، وباتت من أكبر الشركات إنتاجًا للسيارات على مستوى العالم، تواجدت في السوق المصري في الفترة الأخيرة بشكل كبير، واستطاعت أن تصل إلى المستهلك في السوق المصري بجميع الموديلات التي تم إنتاجها، في كل عام يتم إنتاج سيارات جديدة وتغيير تام في الطراز الخارجي والتصميم الرائع، فأصدرت السيارة فيرنا 2018.

اقرأ أيضًا مفاجأة.. سيارات أمريكية ويابانية بدون جمارك هيونداي إلنترا هيونداي إلنترا وجاء طراز إلنترا في المرتبة الثالثة من حيث السيارات الأكثر عرضًا للبيع على منصة أوليكس، وكان موديل عام 2012 أكثر الموديلات المعروضة، ويبلغ متوسط سعر هذا الموديل 215 ألف جنيه.

وتتميز السيارة بمحرك DOH 1.6 بتكنولوجيا CVVT، بسعة 1600 سي سي، 16 صمام، بقوة 121 حصان، وعمودي كامة. فيات 128 فيات 128 واحدة من أعرق السيارات التي عرفتها مصر وربما الأسواق العالمية، وهي سيارة الشعب على مدار العقود السابقة، وحتى الآن، رغم مرور أكثر من 40 عامًا على إنتاجها لأول مرة في الأسواق العالمية، وتعرض موديلاتها التي تنتمي للفترة من 1975 وحتى عام 1991، ويصل متوسط الموديل الذي جاء رابعًا -1977- في قائمة الأكثر عرضًا للبيع نحو 15 ألف جنيه. وأكثر ما تتميز به فيات 128، هو انخفاض سعرها، حيث أنها من أرخص السيارات فى سوق المستعمل، كما تتميز بشكلها الانسيابى صغير الحجم مما يساعد على ظهور أى كماليات جديدة أو تعديلات في شكلها، ثالثا توافر جميع قطع الغيار بجميع أشكالها واسعارها مثل الصينى والتركى والايطالى مما يجعلها فى متناول الجميع. اقرأ أيضًا 5 سيارات موديل 2019 بأقل من 200 ألف جنيه كيا سيراتو كيا سيراتو تعد السيارة سيراتو من العملاق الكوري لعام 2010، من أكثر السيارات التي تم تسويقها في مصر، واحتلت المركز الخامس في قائمة السيارات الأكثر عرضًا للبيع علي OLX، ويصل متوسط سعر بيعها 190 ألف جنيه. انتشرت السيارة كيا سيراتو 2010 فى مصر بسرعة كبيرة جدا بفضل التصميم الرائع و الجرىء والجديد على سيارات كيا، وقد نجح «بيتر شراير» مصمم سيارات اودى فى نقل ملامح السيارات الألمانية التى تتميز بالقوة و الجرأة الى هذة السيارة الكورية. وكانت كيا سيراتو في جيلها الأول والمنتشر بكثرة على الطرقات، نجاحا باهرا جعل منها إحدى أكثر سيارات السيدان العائلية مبيعاً وشعبيةً في مصر، بفضل عدة عوامل، أبرزها سعرها المنافس وجودتها التصنيعية وتصميمها الحديث.

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