أورنچ ترعى فاعليات البرنامج التدريبي «The BP Race»

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القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:أحمد البرماوي ٢٩ نوفمبر ٢٠١٨ - ٠١:٠٢ م
أعلنت شركة أورنچ مصر، الرائدة في تقديم خدمات الاتصالات المتكاملة، عن رعايتها فعاليات البرنامج التدريبي "The BP Race" كراعٍ ذهبي، وهو الحدث الذي نظمته مؤسسة Red Rock العالمية داخل مصر بالقاهرة، حيث استهدفت أورنچ من رعايتها هذا البرنامج التدريبي تحفيز ودمج ذوي القدرات الخاصة في المجتمع ودعمهم. وشاركت أورنچ مصر بفعاليات مسابقات The BP Race من خلال 3 فرق ضمت 30 موظفاً من الشركة، قاموا بالتنافس ضمن الـ40 فريقا المشارك بالمسابقة، حيث قام فريق Red Rock بتنظيم المسابقات الترفيهية التي ركزت على بناء الشخصية والتدريب على القيادة.
وتأتي رعاية شركة أورنچ لفعاليات "The BP Race" تأكيداً لدعمها الدائم لذوي القدرات الخاصة، انطلاقا من دورها المجتمعي الذي تستثمر فيه الشركة بقوة. وتعهدت مؤسسة Red Rock التي تتخذ من بريطانيا مقراً رئيسيا لها، بأن تقوم بالتبرع بالقيمة المالية التي ستقوم بجمعها من رعاة الحدث لدعم ذوي القدرات الخاصة ومساعدتهم
وتأتي رعاية شركة أورنچ لفعاليات "The BP Race" تأكيداً لدعمها الدائم لذوي القدرات الخاصة، انطلاقا من دورها المجتمعي الذي تستثمر فيه الشركة بقوة.
وتعهدت مؤسسة Red Rock التي تتخذ من بريطانيا مقراً رئيسيا لها، بأن تقوم بالتبرع بالقيمة المالية التي ستقوم بجمعها من رعاة الحدث لدعم ذوي القدرات الخاصة ومساعدتهم في الاستعدادات للمسابقات الرياضية الدولية.
وحول رعاية الشركة لهذه الفعالية، أكدت هالة عبد الودود مدير قطاع العلاقات العامة والمسئولية المجتمعية بشركة أورنچ مصر:" تأتي رعاية أورنچ ضمن الجهود المجتمعية التي تقدمها الشركة وتشغل حيزا كبيرا ضمن استراتيجيتنا كشركة كبيرة لها نشاط ملحوظ في مجال الخدمة المجتمعية داخل مصر".
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