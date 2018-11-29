انت الان تتابع بعد مصر.. هل تصل الفياجرا النسائية الكويت؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:وكالات ٢٩ نوفمبر ٢٠١٨ - ١٢:٥١ م

الفياجرا النسائية

ألمحت الكويت لاحتمال إجازة بيع "الفياجرا النسائية" التي تعالج ضعف الرغبة الجنسية عند المرأة في أسواقها، لتكون بذلك أول دولة خليجية محافظة تبيح محفزات الرغبة الجنسية لنسائها، وقال مصدر في وزارة الصحة الكويتية قوله، إنه في "حال وجود طلب لتسجيل الدواء ستتم دراسته على نحو كامل من قبل القسم المعني بوزارة الصحة"، مضيفا أن "هناك نحو 16 شرطا لتسجيل الأدوية والمستحضرات الطبية الجديدة، أبرزها تقديم وكالة الأدوية المستوردة لهذا المستحضر شهادة مصنع الدواء المراد تسجيله".

وأضاف المصدر أن شروط التسجيل تتطلب أيضا شهادة التركيب والتحليل والدراسات الإكلينيكية، فضلا عن متطلبات أخرى"، مشيرا إلى أن "عملية تسجيل المستحضر الطبي تكاد تكون متشابهة في معظم دول العالم، وأنه في حال تقدم وكيل محلي بطلب وملف لتسجيل الفياجرا النسائية، فستتم دراسة هذا الطلب وفقا للإجراءات المتبعة في هذا