انت الان تتابع صدمة جديدة في الأهلي.. صلاح محسن يغيب 6 أسابيع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:أحمد سعيد ٢٩ نوفمبر ٢٠١٨ - ١٢:٤٧ م

كشف خالد محمود، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن مدة غياب صلاح محسن، مهاجم الفريق الأحمر، بعد الأشاعة التي أجراها وأثبتت إصابته بمزق في العضلة الضامة، وذلك بعدما غادر اللاعب مباراة المقاولون العرب، والتي أُقيمت الثلاثاء الماضي، ضمن منافسات الجولة السادسة عشر، من الدوري المصري الممتاز، وانتهت بخسارة القلعة الحمراء، بهدف دون رد، سجله أحمد علي، في الدقيقة الـ82، وقال طبيب الفريق، في تصريحات صحفية اليوم الخميس، إن اللاعب سيغيب عن الفريق لمدة تصل إلى شهر ونصف حتى يتعافى من الإصابة.

وكان صلاح قد تعرض للإصابة عقب مرور 6 دقائق فقط من مباراة الأهلي والمقاولون العرب، بعدما أرسل وليد سليمان عرضية داخل منطقة الجزاء حاول صلاح محسن الوصول لها ليتعرض للإصابة بعدها. ومن المقرر أن يدخل الأهلي معسكرا مغلقا بعد غدٍ الجمعة، في السويس استعدادًا لمواجهة بتروجت المقرر لها مساء السبت القادم، في