انت الان تتابع وزير المالية: انخفاض معدل التضخم لأقل من 10% قريبا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:رنا عبد الصادق ٢٩ نوفمبر ٢٠١٨ - ١٢:٤٢ م

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، اليوم الخميس، إن الاقتصاد المصرى لديه المرونة فى مواجهة الصدمات الناتجة عن زيادة أسعار البترول عالميا وارتفاع أسعار الفائدة إلى جانب الأزمات الاقتصادية فى الأسواق الناشئة، مؤكدا أن مصر سوف تحقق معدل النمو الاقتصادى المستهدف فى العام المالى الحالى 2018 - 2019، وهو 5.8%. وأضاف وزير المالية، خلال كلمته أمام ندوة عن الاقتصاد المصرى فى العاصمة البريطانية، لندن، نظمتها الجمعية المصرية البريطانية للأعمال BEBA، إن الحكومة المصرية نجحت فى تحقيق مؤشرات اقتصادية كلية إيجابية نتيجة تطبيق أكبر برنامج إصلاح اقتصادى.

وأكد معيط، أن وزارة المالية سوف تحقق المستهدفات الخاصة بخفض العجز فى الموازنة العامة للدولة، حيث تم تحقيق فائض أولى فى الموازنة للمرة الأولى منذ عقود. ولفت وزير المالية، إلى أن بيئة الاستثمار وممارسة الأعمال فى مصر أصبحت ممهدة لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة والتى تنعكس على فرص العمل والنمو. اقرأ