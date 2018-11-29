الان تتابع مركز الملك سلمان للإغاثة يقدم مساعدات غذائية جديدة للاجئين الروهينجا في بنجلاديش والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قدم فريق مختص من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس الأربعاء, مساعدات غذائية جديدة للاجئين الروهينجا بمخيمات منطقة كوكوس بازار في جمهورية بنجلاديش.

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ووزع الفريق، ألف طن من الأرز و300 طن من البقوليات و100 طن من الزيت النباتي، لأكثر من 27 ألف فرد بواقع 5.550 عائلة، بهدف التصدي لمستويات الطوارئ في الأمن الغذائي للنازحين الروهينجا وتفادي التدهور في سوء التغذية بالمخيمات عبر توفير المساعدات الغذائية، بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي.

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بعد ذلك، تابع الفريق سير عدد من البرامج الإنسانية والإغاثية المنفذة في المخيمات مثل الجسور وشبكات تصريف مياه الأمطار ومواقع الإيواء, مستمعاً لشرح واف عن البرامج من المسؤولين الميدانين في برنامج الغذاء العالمي.

كما أجرى فريق المركز، زيارة لإحدى المدارس في كوكس بازار التي يدرس فيها اللاجئون من الأقلية الروهينجية، مطلعا على سير الدراسة والاحتياجات اللازمة للطلاب والطالبات وسلمهم مساعدات إنسانية مقدمة من المركز.

تلا ذلك، قيام الفريق بزيارة للمستودعات المخصصة لتقديم المساعدات للاجئين الروهينجا، حيث شاهد أشكال الدعم اللوجستي المتوافرة فيها، كما التقى بعض المستفيدين للاطلاع على أحوالهم المعيشية وأبرز المعوقات التي يواجهونها، والخدمات المقدمة لهم من المركز.

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عقب ذلك، عقد الفريق اجتماعًا مع ممثلي برنامج الغذاء ‏‎العالمي، ناقش الجانبان خلالها مستجدات المشاريع المشتركة بين المركز والبرنامج في بنجلاديش وسبل تطويرها، والصعوبات التي تواجه فرق العمل الميداني وطرق التغلب عليها.

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وقدم ممثلو برنامج الغذاء العالمي خالص شكرهم وتقديرهم للمملكة ممثلة بالمركز على الدعم المتواصل للبرنامج في مشاريعه الإنسانية والإغاثية للمحتاجين في كافة دول العالم وخصوصًا اللاجئين الروهينجا في مناطق اللجوء.

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وتأتي هذه الزيارة استمرارًا للدعم المقدم من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – لتقديم المساعدات لمهجري الروهينجا في الدول المجاورة لميانمار، للتخفيف من معاناتهم.