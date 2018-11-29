الان تتابع التحالف العربي يسلم خفر السواحل اليمنية أسلحة وزوارق لحماية سواحل حضرموت والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وكالات - الخليج 365: سلم تحالف دعم الشرعية، اليوم الخميس، خفر السواحل اليمنية، زوارق مجهزة بأسلحة وأجهزة اتصالات ورادارات متطورة لحراسة وحماية سواحل حضرموت. وحضر حفل تسليم مهام خفر السواحل بحضرموت نائب رئيس مجلس الوزراء اليمني والسفير السعودي والسفير الأميركي ومحافظ حضرموت. وأعلن خفر السواحل اليمنية أنه سيؤمن 7 موانئ، وعشرات المرافئ، على امتداد 350 كيلومترا.

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