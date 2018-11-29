وزارة الدفاع الأوكرانية تستعد لإطلاق الصواريخ على الأهداف البحرية

ونقلت القناة الأوكرانية "112 أوكرانيا" عنه: "نخطط في المستقبل القريب في شهر ديسمبر كانون الأول بإطلاق الصواريخ من منظومات "إس-125 2-دي1" على أهداف بحرية وسطحية. وستنفذ المنظومات مهام حماية المجال الجوي للدولة والدفاع في البحر".
وكانت قد عبرت ثلاث سفن تابعة للبحرية الأوكرانية الحدود الدولية لروسيا، ودخلت منطقة المياه المغلقة في المياه الإقليمية الروسية، وتوجهت من البحر الأسود إلى مضيق كيرتش، يوم الأحد الماضي.
وجاء في بيان نشرته الخدمة الصحفية لإدارة الحدود التابعة جهاز الأمن الفيدرالي الروسي في شبه جزيرة القرم:
"هذا الصباح حوالي الساعة 07.00 بتوقيت موسكو، عبرت ثلاث سفن تابعة للقوات البحرية الأوكرانية، في انتهاك للمادتين 19 و 21 من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، التي تحدد حق الدولة الساحلية في ضمان السلامة في الفضاء البحري، الحدود الدولية الروسية، ودخلت منطقة المياه المغلقة مؤقتا في المياه الإقليمية الروسية".
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