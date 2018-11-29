وأوضح مدير نادى الأسير فى القدس ناصر قوس- فى تصريح اليوم- أن شروط سلطات الاحتلال تتمثل بالحبس المنزلى 5 أيام، والإبعاد عن الضفة 14 يوما، ودفع كفالة مالية.
وكانت سلطات الاحتلال اعتقلت العشرات من كوادر حركة فتح بالقدس الأيام الماضية بالإضافة إلى محافظ القدس عدنان غيث ونائب أمين سر حركة فتح إقليم القدس عادل أبو زنيد ومدير مكتب محافظ القدس محمد هلسة.
كما استدعت مخابرات الاحتلال صباح اليوم وزير شؤون القدس عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير عدنان الحسينى، ونائب المحافظ عبد الله صيام للتحقيق.
شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال الإسرائيلى يقرر الإفراج عن 24 أسيرا بشروط على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليمن العربي وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليمن العربي ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .