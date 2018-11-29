ضغط إسرائيلي للإفراج عن المتهم بتسريب العقارات

أفادت مصادر رفيعة المستوى، بأن هناك ضغوط وتهديدات كبيرة تتعرض لها السلطة الفلسطينية، وجهاز المخابرات العامة، من أجل الإفراج عن المتهم بتسريب عقارات للمستوطنين الإسرائيلين.
وتعد حمل الاعتقالات التي شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في القدس ومن بينها اعتقال وزير شئون القدس عدنان الحسينى ومحافظ القدس عدنان غيث، وسيلة للضغط على السلطة الفلسطينية من أجل الإفراج على المتهم.
ووفقًا لوكالة الأنباء الفلسطينية "سما"، أكدت أن هناك تهديدات جدية وصلت إلى رئيس جهاز المخابرات العامة، وعضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" حسين الشيخ.
وتعد حمل الاعتقالات التي شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في القدس ومن بينها اعتقال وزير شئون القدس عدنان الحسينى ومحافظ القدس عدنان غيث، وسيلة للضغط على السلطة الفلسطينية من أجل الإفراج على المتهم.
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