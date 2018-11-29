دعوة رسمية.. خادم الحرمين يدعو رئيس الإمارات لحضور اجتماع دول التعاون

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية أن ذلك جاء خلال استقبال نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، الخميس، الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي سلمه الرسالة.
وأضافت الوكالة أن الشيخ محمد بن راشد والدكتور الزياني تبادلا - خلال اللقاء - الحديث حول جدول أعمال القمة الـ 39 وسبل تعزيز مسيرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية لما فيه مصلحة شعوب دولة.
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