273 ألف شخص صافي الهجرة لبريطانيا خلال العام المنتهي

أظهرت بيانات رسمية، الخميس، أن عدد من انتقلوا إلى بريطانيا يزيد على عدد من غادروها خلال العام المنتهي في يونيو 2018 بنحو 273 ألف شخص، يغلب عليهم مواطنون من دول خارج الاتحاد الأوروبي.

وقال مكتب الإحصاءات الوطنية إن صافي الهجرة من مواطني الاتحاد الأوروبي بلغ 74 ألفا في العام المنتهي في يونيو 2018، وهو أقل تقدير له منذ 2012 ويمثل استمرارًا لاتجاه نحو الانخفاض منذ التصويت لصالح خروج بريطانيا من التكتل في 2016.

وأضاف المكتب أنه على النقيض، ارتفع صافي الهجرة إلى بريطانيا من مواطنين من دول خارج الاتحاد إلى 248 ألفا، وهو الأعلى منذ 2004.