الصين تُعلن عن قلقها لمرور سفينتين حربيتين أمريكيتين في مضيق تايوان

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية قينج شوانج، الخميس، إن بلاده عبّرت عن قلقها لمرور سفينتين تابعتين لسلاح البحرية الأمريكي في مضيق تايوان.

وأضاف: "نحث الولايات المتحدة على التعامل مع مسألة تايوان بحذر وبشكل مناسب وأن تتجنب الإضرار بالسلام والاستقرار في مضيق تايوان والعلاقات الأمريكية الصينية".

وحركت الولايات المتحدة، أمس الأربعاء، سفينتين لبحريتها عبر مضيق تايوان في عملية هي الثالثة من نوعها هذا العام، وتأتي مع زيادة الجيش الأمريكي لوتيرة عبور سفنه في الممر المائي الإستراتيجي رغم اعتراض الصين.

وتهدد رحلة السفينتين بمزيد من التوتر في العلاقات مع الصين، لكن من المرجح أنها ستعتبر في تايوان مؤشرًا على دعم حكومة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للجزيرة المتمتعة بحكم ذاتي وسط تصاعد الخلاف بينها وبين الصين التي تعتبرها جزءًا منها.