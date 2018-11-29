شكرا لقرائتكم أطباق أرجنتينية شهية في انتظار زعماء مجموعة العشرين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - سيتذوق قادة مجموعة دول العشرين خلال قمتهم في بوينس أيرس هذا الأسبوع قائمة من الأطعمة الأرجنتينية التقليدية تتنوع بين شرائح اللحم البقري ولحم الضأن.

وبين جلسات لمناقشة التجارة الدولية والاقتصاد العالمي وتغير المناخ، ستتاح لزعماء المجموعة خلال القمة التي تستمر يومي الجمعة والسبت فرصة تذوق #الأطباق_الأرجنتينية الغنية باللحوم.

وفي وقت تعزز فيه الأرجنتين صادراتها من اللحوم للصين والولايات المتحدة، تأمل أن تكون قائمة الطعام في #قمة_العشرين فرصة لعرض ما لذ وطاب من الأطعمة التي تشتهر بها.

السلطعون الملك

ويفتخر كثير من الأرجنتينيين بأطباق شرائح اللحم الكبيرة التي تأتي من ماشية تغذت على العشب في سهول البلاد الخضراء.

وقال تومي بيرلبرجر الطاهي الذي يملك الشركة التي ستقدم الطعام في القمة: "الهدف من قائمة الطعام هو إظهار المذاق المميز للمطبخ الأرجنتيني والمنتجات الموسمية والأطعمة التي تمثلنا كبلد".

وأضاف أنه خلال مأدبة الغداء غدا الجمعة سيتناول القادة شرائح لحم "الريب آي" الخالية من العظم. وبالنسبة للحلوى سيتناولون كعك الفاكهة المضاف إليه أيس كريم جوز الهند واللبن المكثف بالكراميل.

حلوة الـ"فلان" الأرجنتينية

وعلى مأدبة العشاء التي ستقدم في مسرح "تياترو كولون" الشهير سيكون هناك السلطعون الملك "الكابوريا" الذي تشتهر به منطقة باتاغونيا في جنوب #الأرجنتين. وقال بيرلبرجر إنه خلال عشاء يوم السبت سيكون لحم الضأن القادم من باتاغونيا هو الطبق الرئيسي.

شوي لحم الضأن في باتاغونيا

وقال بيرلبرجر: "سيسعدني أن يحب الرؤساء طعامنا. ربما تشتري بلدانهم ذات يوم بعض منتجاتنا".