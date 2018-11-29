شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "اقتراحات البرلمان" يطالب الحكومة بخطة زمنية لتطوير الطرق المتهالكة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب النائب همام العادلى، رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، الحكومة بسرعة حصر كافة الطرق المتهالكة والتى تحتاج لتطوير وتأهيل على مستوى الجمهورية، ووضع خطة بجدول زمنى للانتهاء من تطويرها، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وقال "العادلى"، فى تصريح لـ"الخليج 365"، إن هناك العديد من الطرق المتهالكة فى كل المحافظات والتى لم يتم تطويرها وتأهيلها منذ سنوات طويلة، وبالتالى استمرار هذا الوضع يعطل عملية التنمية وليس فى صالح توفير مناخ جيد للاستثمار، فوجود بنية تحتية قوية أحد أهم مقومات الاستثمار فى أى دولة.

وأكد رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى ضرورة أن تضع الحكومة بالتنسيق مع البرلمان آليات تدبير تكلفة تطوير وتأهيل الطرق المتهالكة، مشيرا إلى أن هناك أفكار كثيرة قد تدخل أموالا كبيرة فى خزينة الدولة فى حالة سرعة تنفيذها، ومنها دمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى، فى ظل وجود مئات الأنشطة التجارية والصناعية التى تعمل بدون تراخيص خارج القطاع الرسمى للدولة ولا تدفع رسوم ترخيص ولا ضرائب، وأيضا تفعيل صندوق مصر السيادى لاستغلال الأصول غير المستغلة.