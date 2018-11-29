شكرا لقرائتكم خبر عن شكوى برلمانية موجهة لرئيسى البرلمان والوزراء ضد محافظين.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب محمد كمال مرعى رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، إنه أوصى اللجنة بإخطار الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، والمهندس مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، ووزير التنمية المحلية، بتغيب محافظى المنيا والبحيرة، عن حضور اجتماع اللجنة الأسبوع الماضى، لمناقشة طلبات إحاطة هامة، دون إبلاغ المجلس.

وأضاف "مرعى" فى تصريح لـ ”الخليج 365”، أنه أجل مناقشة طلبات الاحاطة المقرر مناقشتها بحضور المحافظين إلى الفترة المقبلة، لإنشغال اللجنة بعدد من الأمور الهامة، منها تنظيم زيارة ميدانية إلى 3 محافظات، وهى البحيرة، الغربية، كفر الشيخ، وزيارة أخرى لـ 3 محافظات بالصعيد، على ضوء المشروعات الموجودة هناك.

وأشار رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، إلى أن الزيارات ستشمل لقاءات مع المحافظين، بحضور رئيس جهاز تنمية المشروعات، و زيارة المشروعات الناجحة للصندوق، وجلسات استماع عن مشكلات الشباب فى المشروعات المتعثرة.