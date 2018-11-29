شكرا لقرائتكم خبر عن أمين سر "سياحة البرلمان" يقترح إقامة مباراة لنجوم العالم فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اقترح النائب مجدى بيومى، أمين سر لجنة السياحة بمجلس النواب، توجيه دعوة لنجوم الرياضة على مستوى العالم، لإقامة مباراة ودية بينهم فى القاهرة، وتنظيم عدد من الزيارات لهم فى مختلف أنحاء المواقع الأثرية على مستوى الجمهورية.

وأوضح أمين سر لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، فى بيان له اليوم، أن السياحة المصرية تشهد تحسنا كبيرا، وهذا بفضل توجيهات القيادة السياحية والاستمتاع بمزيد من الأمن والاستقرار على المستوى السياسي والاقتصادى والأمنى، ولكن لا مانع من الترويج أكثر للسياحة المصرية بأفكار غير تقليديه.

وأشار النائب مجدى بيومي، إلى أن مثل هذه المباراة ستشهد اهتمام عالمى وستنقلها العديد من المحطات الفضائية على مستوى العالم وبالتالى تعد دعاية بشكل مباشر للسياحة المصرية، مشددا على ضرورة بحث الأمر على ان يتم تخصيص اعتمادات مالية بالوزارة لمثل هذه المقترحات التى تهدف جميعها للنهوض بالسياحة المصرية، لافتا إلى أن هناك بعض الدول المحيطة التى لا تمتلك ربع ما نمتلكه من مقومات واستطاعت ان تجذب عيون العالم لها، مطالبا وزارة الشباب والخارجية بالتعاون فى هذا الأمر حتى يخرج بشكل يليق بالدولة المصرية.