النائبة الكويتية صفاء الهاشم تهاجم الوافدين مجددا: شحم زائد على الجهاز الإداري

شنت النائبة الكويتية صفاء الهاشم هجوما جديدا على الوافدين، حيث دعت إلى إزالة ما وصفته بـ "الشحم الزائد الموجود على جسم الدولة الإداري في هيئة وافدين محتلين لوظائف يفترض أن تكون للكويتيين".

ونقلت صحيفة "الراي" الكويتية عن الهاشم قولها إنها لن تتنازل عن «إحلال الكويتيين بدلا من الوافدين في الوظائف الحكومية»، مؤكدة في الوقت نفسه أنها ليست مع إنهاء خدمات كل الوافدين، لافتة إلى أن الوظائف الإدارية ومسمى مستشار في أجهزة الدولة وإداراتها يجب أن تكون للكويتيين وليس الوافدين.

وأضافت أن لجنة تنمية الموارد البشرية والإحلال عقدت اجتماعها الثاني...