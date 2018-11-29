روسيا تشيد محطة رادار جديدة للتحذير المبكر من الصواريخ بالقرم

نقلت وكالة "إنترفاكس" الروسية عن مصدر أمني في القرم قوله إن روسيا تعتزم تشييد محطة رادار جديدة للتحذير المبكر من الصواريخ في شبه جزيرة القرم العام المقبل.

تأتي الأنباء عن خطط بناء المنشأة العسكرية الجديدة في القرم، التي ضمتها روسيا من أوكرانيا في عام 2014، بعد احتجاز روسيا ثلاث سفن تابعة للبحرية الأوكرانية قبالة سواحل شبه الجزيرة يوم الأحد الماضي.

وقال المصدر لوكالة إنترفاكس إن محطة الرادار الجديدة، التي ستكون قادرة على تتبع الصواريخ الباليستية وصواريخ كروز من على مسافة كبيرة، ستشيد قرب ميناء سيفاستوبول الذي يتمركز فيه...