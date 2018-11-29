واشنطن بوست: بدء عودة مهاجرين على الحدود الأميركية إلى بلدانهم

أعلنت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية، إن بعض ​المهاجرين​ الذي وصلوا إلى الحدود الجنوبية للولايات المتحدة قد بدأوا في العودة إلى بلدانهم في أميركا الوسطي في ظل ما يواجهونه من شهور الانتظار في ​المكسيك​.

وأشارت الصحيفة إلى اتخاذ قرار العودة من قبل المهاجرين الذين أمضوا شهرين في المشي عبر المكسيك أملاً بدخول ​الولايات المتحدة​، يعد تراجعا دراميا، وإشارة على مدى سوء الأوضاع ومدى الاندهاش الذي يصيب بعض العائلات عندما يعلمون بتفاصيل العملية القانونية المطولة لطب اللجوء إلى الولايات المتحدة.