واشنطن بوست: بدء عودة مهاجرين على الحدود الأميركية إلى بلدانهم

أعلنت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية، إن بعض المهاجرين الذي وصلوا إلى الحدود الجنوبية للولايات المتحدة قد بدأوا في العودة إلى بلدانهم في أميركا الوسطي في ظل ما يواجهونه من شهور الانتظار في المكسيك.
وأشارت الصحيفة إلى اتخاذ قرار العودة من قبل المهاجرين الذين أمضوا شهرين في المشي عبر المكسيك أملاً بدخول الولايات المتحدة، يعد تراجعا دراميا، وإشارة على مدى سوء الأوضاع ومدى الاندهاش الذي يصيب بعض العائلات عندما يعلمون بتفاصيل العملية القانونية المطولة لطب اللجوء إلى الولايات المتحدة.
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