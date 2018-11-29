خواجة حمل بلدية بيروت مسؤولية درس وضع الابنية لاتخاذ التدابير اللازمة

أوضح عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب محمد خواجة في حديث تلفزيوني تعليقا على انهاء العمل بالمبنى الذي كان مهددا بالإنهيار في منطقة المصيطبة، ان "وضع المبنى كان خطرا وكان من الممكن ان يتسبب بكارثة".
ولفت إلى انه "هناك عشرات الأبنية التي قد تكون مماثلة لوضع مبنى المصيطبة وهذا الموضوع يقع على عاتق بلدية بيروت التي عليها ان تدرس وضع الابنية لاتخاذ التدابير اللازمة أو على الاقل انذار الأهالي من أي مشكلة قد تحصل".
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