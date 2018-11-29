زعيتر أعلن عن إجراء مباراة إستثنائية الى المدارس الزراعية الفنية الرسمية

صدر عن وزير الزراعة ​غازي زعيتر​ إعلان رقم 46/1، عطفا على الاعلام رقم 42/1 تاريخ 18/10/2018 والاعلان رقم 40/1 تاريخ 8/10/2018 والاعلان رقم 37/1 تاريخ 5/9/201 عن اجراء مباراة استثنائية الى المدارس الزراعية الفنية الرسمية للعام الدراسي 2018 - 2019، جاء فيه: "استنادا الى المرسوم رقم 4833 تاريخ 12/5/1988 (تحديد شروط قبول الطلاب في المدارس الزراعية الفنية الرسمية)، تجرى مباراة الدخول الخامسة الى السنة الاولى في المدارس الزراعية الفنية الرسمية للعام الدراسي 2018 - 2019 يوم:- الاثنين:17 كانون الاول 2018 وذلك في المدارس الزراعية الفنية التالية: الفنار (المتن)، بعقلين (​الشوف​)، العبده (عكار) ​الخيام​ (​مرجعيون​)، النبطية(النبطية)، البترون (البترون)، ناصرية رزق (زحلة). على كل راغب في الاشتراك بهذه المبارات ان يكون:

- ​لبنان​يا أتم الخامسة عشرة ولم يتجاوز العشرين من عمره.

- حائزا على الشهادة المتوسطة (البروفيه) على الاقل او ما يعادلها رسميا.

- صحيح البنية.

وتقدم الطلبات في مهلة اقصاها يوم الجمعة 14 كانون الاول 2018 في الاماكن التالية:

- مصلحة التعليم والارشاد في الادارة المركزية في مبنى وزارة الزراعة الكائن في ​بئر حسن​ - مقابل ثكنة هنري شهاب الطابق الثاني.

- المصالح الزراعية الاقليمية في وزارة الزراعة.

- مراكز المدارس الزراعية الفنية الرسمية المذكورة اعلاه.

المستندات المطلوبة: تقدم الطلبات وفق نموذج معتمد وعليه طابع مالي (بقيمة 1000 ليرة لبنانية) مرفق بالتالي:

- اخراج قيد اساسي او صورة عن بطاقة الهوية.

- نسخة عن السجل العدلي لا يعود تاريخها لاكثر من شهر واحد من تاريخ تقديم الطلب.

- شهادة صحية من طبيب يعمل في مؤسسة رسمية عامة.

- صورة شمسية عدد (2).

- نسخة مصدقة عن الشهادة الرسمية (او ما يعادلها في حال حصول الطالب على هذه الشهادة في بلد غير لبنان)، او افادة طلب ترشيح للشهادة المتوسطة.

- تعهد خطي باستيفاء كامل الشروط المطلوبة للتسجيل خلال اعوام الدراسة للبكالوريا الفنية الزراعية الرسمية (في حال وجوبه).

تشمل المباراة: مسابقات خطية تؤخذ مواضيعها من منهاج الشهادة المتوسطة(البروفيه او ما يعادلها).

خاص بالطلاب غير اللبنانيين:

- يمكن قبول تسجيل طلاب غير اللبنانيين الراغبين الانتساب للعام الدراسي 2018 - 2019 ، ودون ان يرفض اي طلب انتساب بسبب عدم حيازة الاوراق الثبوتية للمستندات المطلوبة اعلاه على ان يقدم الطالب او ولي امره تعهدا بتأمين هذه الاوراق الثبوتية عندما تسمح الظروف له بذلك وكحد اقصى قبل خضوعه للامتحانات النهائية للسنة الدراسية الثالثة للشهادة.

- يحق للطلاب غير اللبنانيين الاستفادة من منحة الاعاشة المقررة للبنانيين في حال نجاحهم في مباراة الدخول وقبولهم في المدرسة من خلال تقديمات المنظمات الدولية والجهات المانحة ضمن المشاريع المنفذة حاليا مع وزارة الزراعة - مصلحة التعليم والارشاد).

- يمكن للطلاب غير اللبنانيين الاستفادة من تقديمات منظمة ​اليونيسف​ لدفع رسوم التسجيل في المدارس الزراعية الفنية الرسمية والمحددة بقيمة 150,000 ل.ل. فقط لا غير.

ملاحظة : يعفى من المباراة حملة القسم الاول من شهادة البكالوريا اللبنانية او ما يعادلها رسميا.