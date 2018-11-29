لافرينتييف: نتائج اجتماع أستانا ايجابية وبحثنا مجموعة كبيرة من القضايا

أعلن رئيس الوفد الروسي إلى مفاوضات أستانا، ​ألكسندر لافرينتييف​، أن بلاده تعتبر نتائج الاجتماع الـ 11 حول ​سوريا​ إيجابية، وقال: "لقد بحثنا مجموعة كبيرة من القضايا، بدءا من الموقف على الأرض، وحول إدلب وفي أجزاء أخرى من سوريا، والموقف العام للاستقرار".

كما أكد لافرينتييف أن العمل على تشكيل الثلث الثالث من اللجنة الدستورية السورية قد شارف على الانتهاء، مؤكدا انه "نحن قريبون جدا من الهدف المنشود، من تشكيل الثلث عن ​المجتمع المدني​، وبعد ذلك سيصبح ممكنا الحديث عن إتمام تشكيل اللجنة الدستورية من 150 شخصا، العمل جار".

يذكر انه انطلقت، يوم أمس، في العاصمة الكازاخية، أستانا، الجولة الحادية عشرة لمباحثات أستانا حول سوريا والتي تستمر يومين بمشاركة الدول الضامنة الثلاث (​روسيا​ و​تركيا​ و​إيران​) وبحضور وفدي المعارضة و​الدولة السورية​، إضافة إلى مراقبين من ​الأمم المتحدة​ والأردن، ويترأس المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، ستافان دي ميستورا، الوفد الأممي المشارك في الجولة الجديدة من عملية أستانا.