الهلال وراء رفض الاتحاد لتأجيل مباراة المريخ والأمل

رفضت لجنة المسابقات بالإتحاد السوداني لكرة القدم، الطلب الذي تقدم به المريخ لتأجيل مباراته مع مضيفه الأمل عطبرة المقررة لها بعد غد السبت لوقت لاحق بسبب سفر المريخ إلى أوغندا في نفس يوم المباراة لمواجهة فايبرز في ذهاب تمهيدي أبطال أفريقيا وجاء هذا الطلب بعد أن رفضت اللجنة طلبينمن قبل للهلال، الأول بنقل مباراته مع مريخ الفاشر إلى الخرطوم والثاني تأجيل مباراته أمام الأهلي شندي من بعد غد السبت إلى وقت لاحق بسبب سفر بعثته إلى زنزبار فجر الثاني من ديسمبر المقبل لمواجهة الجيش في إياب تمهيدي أبطال أفريقيا. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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