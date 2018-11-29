نائبة تثير جدلاً واسعاً في البرلمان برفضها سحب عبارة “ما في حكومة”

أثار حديث عضو البرلمان عن حزب المؤتمر الشعبي نوال الخضر، بشأن عدم وجود حكومة بولاية القضارف جدلاً واسعاً في جلسة المجلس الوطني أمس الأربعاء، وطالب عضو البرلمان عبدالرحيم عيسى بسحب عبارة “ما في حكومة” من مضابط المجلس وقال إن النائبة عينت في البرلمان عبر الحوار وكيف تقول مثل هذه العبارة، فيما أصرت “نوال” على عدم سحب العبارة .

وقال عضو البرلمان مبارك دربين خلال مداولات حول تقرير لجنة النقل عن بيان أداء الوزارة خلال الفترة من أبريل الى سبتمبر الماشي إن الحكومة فشلت في تشييد طرق بولاية القضارف، مطالباً البرلمان بالتضامن مع الولاية لتشييد الطرق فيها، وأضاف: ” كنت في زيارة لولاية القضارف قبل أيام ولا توجد أي طرق بالولاية رغم أن عائد الزكاة فيها بلغ في وقت سابق 90 ملياراً فضلاً عن 10 مليارات عائدات الأسواق بالولاية” .

من جانبه طالب عضو المجلس عبدالكريم آدم عبر “نقطة نظام” النائبة من جانب المؤتمر مضابط المجلس، وعد حديثها بأنه “كلام من يستوعبه العقل”، في وقت قطعت نوال الخضر بعدم سحب العبارة وقالت : “لن أسحب الكلمة، أقتلوني أو أنفوني ما في حكومة وأنا مسؤولة عن الكلام دا” .

فيما طلبت وبحسب صحيفة الصيحة نائب رئيس البرلمان عائشة محمد صالح من نوال سحب كلمتها، وبعد رفض النائبة سحبت نائبة رئيس المجلس الكلمة من مضابط البرلمان بموجب السلطات المخولة لها .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)