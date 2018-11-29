الاحتلال يُفرج عن 23 قارب صيد

الخليج 365 | فريق التحرير
أفرجت سلطات الاحتلال، اليوم الخميس، عن عدد من مراكب الصيد الغزيّة المحتجزة منذ أكثر من 3 سنوات.
وقال رئيس لجان الصيادين في غزة زكريا بكر أن الاحتلال أبلغ الارتباط الفلسطيني أنه سيُفرج اليوم عن 23 قارب صيد من قطاع غزة كانت محتجزة في ميناء "أسدود".
وقالت مصادر صحافية في غزة إن الاحتلال أفرج عن "لنشين" و4 مراكب صغيرة "حسكات محرك" وأكثر من 10 "حسكات مجداف".
ويُعاني الصيادون في القطاع من الاعتداءات اليومية من قبل بحرية الاحتلال، سواء بإطلاق النار عليهم، أو اعتقالهم أو مصادرة معداتهم مراكبهم، يذكر أن عددًا من الصيادين اُستشهدوا برصاص الاحتلال خلال عملهم في بحر غزة.
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