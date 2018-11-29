بطل مسلسل أرطغل: سر نجاحنا هو بحث المسلمين عن بطل

قال الفنان التركي الشهير أنغين ألتان دوزيطان، بطل مسلسل "قيامة أرطغرل"، إن أحد أبرز أسباب نجاح المسلسل عربيا، هو بحث الجمهور عن بطل مسلم مثل "أرطغرل".

وأضاف دوزيطان في مقابلة مع مراسل الأناضول بالدوحة، أن متابعة الجمهور العربي، والاهتمام منقطع النظير بالعمل يسعده للغاية، رغم عدم توقع هذا النجاح الكبير.

وأوضح: "كنا ندرك متابعة الجمهور العربي لنا، لكن عندما ترى ذلك على أرض الواقع يكون الشعور مختلفا، نظرا لحالة الاحترام الكبيرة التي نراها".

وأشار إلى أنه زار أكثر من دولة عربية، لكنها المرة الأولى التي يزور فيها قطر، "شعرنا بأننا محبوبون ونحظى بمتابعة واسعة".

وحول سر اهتمام العالم العربي والإسلامي بـ "قيامة أرطغرل"، يرى الممثل التركي أنه ينبع من شخصية البطل "الغازي أرطغرل"، فهويته الإسلامية تحمل أهمية كبيرة.

وأضاف: "نشاهد شخصا يحرص على تحقيق العدالة للجميع دون التفريق بين عرق أو دين، وهذا هو النموذج الذي نريده في الحياة الواقعية، وهذه رسالتنا".

ومضى بالقول: الشعوب العربية والإسلامية تشتاق إلى بطل مسلم، وهي أشياء مشتركة بين جميع الشعوب والمجتمعات التي تبحث عن بطل يمثل ما تؤمن به.

ويوضح: الجميع لديهم أبطال، لكن اليوم للعالم الإسلامي بطل جديد تحلم به الشعوب، وهو "أرطغرل"، وهو بطل وسط بين الجميع.

ومن جهة أخرى، أبدى دوزيطان سعادته العميقة بتعلم العديد من الجمهور العربي اللغة التركية من خلال المسلسل.

وقال: "سمعت كثيرا خلال زيارتي جملة.. تعلمنا اللغة التركية نتيجة متابعتنا للمسلسل. والآن أصبحنا نتحدث التركية ونعرفها".

ورغم أن الممثل التركي وفريق العمل لم يتوقعوا الوصول إلى مليار مشاهد، لكنه يقول: "هدفنا كان إنتاج عمل جيد، وكنا واثقين بعملنا".

ويرى أن تلك المرحلة من النجاح تجعلنا ندرك أننا أصبحنا بمثابة الممثل الدبلوماسي لبلادنا، وأضحينا نتعامل بكل احترافية ومسؤولية مع العمل.

ويثني الممثل التركي على قيام قطاع الإنتاج السينمائي والدرامي التركي بنشر مسلسلاته في 120 دولة حول العالم.

ويقول: "عندما يتم إنتاج عمل جيد يصبح ناجحا بشكل كبير. لكن على الرغم من إيماننا بالجودة العالية لعملنا، لم نكن نتوقع أن نصل إلى هذا القدر من الجمهور".

ويزور الفنان التركي أنغين ألتان دوزيطان، الدوحة، للمشاركة في "مهرجان أجيال السينمائي" الذي تقيمه مؤسسة الدوحة للأفلام في قطر.

وانطلق المهرجان مساء أمس الأربعاء، وتتواصل فعالياته حتى الاثنين المقبل.

يشار إلى أن مسلسل "قيامة أرطغرل" يبث في أكثر من 85 دولة، وشاهده خلال المواسم السابقة نحو 3 مليارات، وموسمه الحالي هو الأخير، لينطلق في سلسلة جديدة باسم "قيامة عثمان غازي".

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