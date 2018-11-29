كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التحالف العربي يسلم تأمين الموانئ بحضرموت لخفر السواحل اليمنية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سلمت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم الخميس، رسمياً مهام تأمين الموانئ والشريط الساحلي بمحافظة حضرموت إلى مصلحة خفر السواحل اليمنية. وحضر حفل تسليم مهام خفر السواحل بحضرموت نائب رئيس مجلس الوزراء اليمني والسفير السعودي والسفير الأميركي ومحافظ حضرموت. كما تسلمت قوات خفر السواحل اليمنية من قوات التحالف زوارق مجهزة بأسلحة وأجهزة اتصالات ورادارات مطورة لحراسة وحماية سواحل اليمن. وتمتد سواحل محافظة حضرموت بطول (350) كلم، ويوجد بها سبعة موانئ رئيسية، وعشرات المرافئ الصغيرة.

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