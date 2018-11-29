كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إيران تعرض غنائمها من طائرات التجسس الأمريكية المسيرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نشرت وكالة أنباء فارس مقطع فيديو قالت إنه يتضمن طائرات تجسس مسيرة أمريكية تمكنت قوات الحرس الثوري من اقتناصها في السنوات الماضية بعد دخولها الأجواء الإيرانية.

وأرفق الشريط بشرح لمواصفات كل نموذج من طائرات الاستطلاع والتجسس الأمريكية التي تمكنت إيران من السيطرة عليها وإنزالها في السنوات الأخيرة.

وذكّرت الوكالة بتصريح لقائد القوة الجوية الفضائية الإيرانية التابعة للحرس الثوري، العميد أمير علي حاجي زادة، الذي أعلن فيه بأن قواته تمكنت من اقتناص طائرة درون أمريكية من طراز "MQ-9 Reaper".

ولفتت الوكالة الإيرانية إلى أن هذه الواقعة كانت آخر عملية اقتناص من هذا النوع، مشيرة إلى أن هذا الطراز من الطائرات الأمريكية من دون طيار بمثابة العمود الفقري للقوات المسلحة الأمريكية.