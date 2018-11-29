كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الاتحاد العربي لعمال النفط: يطالب الفصائل الفلسطينية بالتوحد لمواجهة العدو الصهيوني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
جدد الاتحاد العربي لعمال النفط والمناجم والكيمياويات، دعمه ومساندته للحق الفلسطيني ضد مواجهة الغطرسة الإسرائيلية والإمريكية.
وأكد الاتحاد العربي في بيان له اليوم الخميس، علي أنه مع حقوق الشعب الفلسطيني لاسترداد ارضه المغتصبة، وتحرير بلده واقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس، مشددًا علي رفضه لصفقة القرن التي تقودها الولايات المتحدة الأمريكية وتصفية القضية الفلسطينية، التي تروج لها القيادة الأمريكية.
ودعا الاتحاد العربي لعمال النفط والمناجم والكيمياويات، كافة المنظمات والمؤسسات الدولية المعنية باتخاذ موقف عاجل وحاسم ضد الممارسات الإسرائيلية اليومية تجاه الشعب الفلسطيني وإدانة الاحتلال، الذي لايحترم المواثيق والاتفاقيات الدولية.
كما يدعوا الفصائل الفلسطينية والقوي الوطنية بالتوحد والعمل المشترك لمواجهة الإحتلال واعوانه.
شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد العربي لعمال النفط: يطالب الفصائل الفلسطينية بالتوحد لمواجهة العدو الصهيوني على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة الفجر وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي الفجر ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .