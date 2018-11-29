كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الاتحاد العربي لعمال النفط: يطالب الفصائل الفلسطينية بالتوحد لمواجهة العدو الصهيوني‎ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

جدد الاتحاد العربي لعمال النفط والمناجم والكيمياويات، دعمه ومساندته للحق الفلسطيني ضد مواجهة الغطرسة الإسرائيلية والإمريكية.

وأكد الاتحاد العربي في بيان له اليوم الخميس، علي أنه مع حقوق الشعب الفلسطيني لاسترداد ارضه المغتصبة، وتحرير بلده واقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس، مشددًا علي رفضه لصفقة القرن التي تقودها الولايات المتحدة الأمريكية وتصفية القضية الفلسطينية، التي تروج لها القيادة الأمريكية.

ودعا الاتحاد العربي لعمال النفط والمناجم والكيمياويات، كافة المنظمات والمؤسسات الدولية المعنية باتخاذ موقف عاجل وحاسم ضد الممارسات الإسرائيلية اليومية تجاه الشعب الفلسطيني وإدانة الاحتلال، الذي لايحترم المواثيق والاتفاقيات الدولية.

كما يدعوا الفصائل الفلسطينية والقوي الوطنية بالتوحد والعمل المشترك لمواجهة الإحتلال واعوانه.