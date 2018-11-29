كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مقتل بريطاني و6 أفغان في هجوم على شركة أمن بكابول والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن المتحدث باسم وزارة الشؤون الداخلية الأفغانية نصرت رحيمي اليوم الخميس مقتل مواطن بريطاني في هجوم استهدف شركة أمن في العاصمة كابول، وأسفر عن سقوط عشرة قتلى.

ووفقاً للوزارة فإن ستة من ضحايا الهجوم أفغان، ولم تعرف هوية الثلاثة الآخرين.

وأضاف رحيمي أن الهجوم أسفر عن إصابة 29 شخصاً، بينهم 11 نيبالياً وخمسة بريطانيين.

وأفادت وزارة الداخلية بأن الهجوم انتهى في ساعة مبكرة من صباح اليوم بمقتل جميع المهاجمين، بعدما نحو عشر ساعات من بدايته.

وقال المتحدث نجيب دانش إن الهجوم استهدف شركة "جي فور إس" للخدمات الأمنية.

وصرح متحدث باسم قائد شرطة كابول بأن الهجوم بدأ بتفجير انتحاري لسيارة مفخخة مساء أمس الأربعاء، ، قبل أن يقتحم مهاجمون المبنى، قبل أن ينتهي صباح اليوم الخميس.

تجدر الإشارة إلى أن "جي فور إس" هي شركة خاصة لإدارة المخاطر وتقدم خدمات أمنية لوزارة الخارجية والكومنولث البريطانية ودبلوماسيين في أفغانستان، وفقاً لموقع الشركة.

وتبنت طالبان الهجوم، وقال ذبيح الله مجاهد المتحدث باسم الحركة إنه كان ثأراً للمدنيين الذين سقطوا في عمليات وقصف جوي للقوات الأفغانية والأمريكية في إقليمي هلمند وقندهار جنوبي البلاد، وإقليم نانجارهار في الشرق.

ويعد هذا الهجوم، الأول لحركة طالبان في كابول منذ يوليو الماضي.